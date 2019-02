Messina, Palazzo dei Leoni al collasso: ecco la proposta di legge di Forza Italia per lo stop al prelievo forzoso

15 Febbraio 2019 19:13

Il deputato di Messina Nino Germanà presenta, insieme ai colleghi di Forza Italia, una proposta di legge per cancellare il prelievo forzoso dello Stato sulle ex province in Sicilia

Una proposta di legge, composta da un solo articolo, che cancella il cosiddetto “prelievo forzoso” dello Stato alle ex province siciliane: è questo l’obiettivo della proposta che presentata in Parlamento, dal deputato messinese Germanà (FI) assieme ai colleghi Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma e Siracusano, incardinata finalmente in commissione Bilancio.

Lo annuncia, in una nota, il deputato di Forza Italia:

“Con l’abolizione di questo prelievo da parte dello Stato– spiega Germanà– le ex province potranno provvedere all’erogazione dei servizi essenziali e alle competenze che sono state ampliate e che riguardano una elaborazione più ampia del piano strategico triennale del territorio, l’edilizia residenziale pubblica, la mobilità e la viabilità, compresi i collegamenti delle aree portuali e aeroportuali con le infrastrutture autostradali. Questo importante processo di riforma, che ha disegnato un nuovo sistema di governo degli enti locali (nell’ottica del decentramento amministrativo), non ha ricevuto alcun sostegno finanziario da parte del governo nazionale, né regionale, anzi… Per questo confidiamo che tutti, a prescindere dalle appartenenze politiche, la votino”.

Finora-ha concluso Germanà-, si è assistito a un crescente prelievo forzoso che di fatto ha cancellato ogni autonomia finanziaria, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione. Motivo per cui siamo i promotori di questa iniziativa”.

