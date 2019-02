“Orto Amico”: i piccoli alunni di San Filippo del Mela protagonisti del progetto di Coldiretti e Donna Impresa

19 Febbraio 2019 20:42

Gli alunni di San Filippo del Mela a lezioni sulla coltivazione degli ortaggi: al via il progetto di Coldiretti Messina e Donna Impresa

180 bambini a lezione sulla coltivazione degli ortaggi. Prenderà il via nell’istituto comprensivo statale di San Filippo del Mela-Olivarella, il progetto di Coldiretti di Messina e Donne Impresa, “Orto Amico”. Le attività, che dureranno diversi mesi, saranno suddivise in moduli che prevedono l’esperienza pratica dell’orto, dalla semina alla raccolta, lavori di gruppo e lezioni sull’educazione ambientale e alimentare con approfondimenti interdisciplinari. Il progetto è stato presentato quest’oggi nell’aula magna dell’istituto comprensivo, alla presenza del dirigente scolastico Venera Calderone, la responsabile del progetto Cosima Mirabile e il direttore e il vicedirettore Coldiretti Messina Giuseppe Campione e Carmelo Tarantino. Presente inoltre anche la responsabile Donne Impresa Tiziana Buemi. Inserite all’interno del progetto anche approfondimenti sulla filiera km 0, il turismo rurale, l’origine del cibo e lo spreco alimentare. Durante la presentazione del progetto, sono stati donati i limoni Interdonato e ai piccoli studenti presenti in sala, è stata offerta una colazione a base di spremute d’arancia.

Valuta questo articolo