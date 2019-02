Nave Diciotti: 41 migranti chiedono risarcimento a Governo

21 Febbraio 2019 12:50

Nave Diciotti: presentato al tribunale civile di Roma un ricorso d’urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della liberta’ personale

Un ricorso d’urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della liberta’ personale. E’ quello che uno studio legale, a quanto si apprende da fonti del Viminale, ha presentato al tribunale civile di Roma, per difendere le ragioni di 41 immigrati (compreso il figlio minore di una coppia) che si trovavano a bordo della Diciotti. Di questi, 16 risultano nati il primo gennaio. Gli stranieri si erano poi rifugiati da Baobab Experience. I ricorrenti chiedono al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell’Interno Matteo Salvini, una cifra a titolo di risarcimento che oscilla tra i 42mila e i 71mila euro.

