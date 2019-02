Napoli, 30 arresti: la Camorra acquistava la cocaina direttamente a San Luca dalla ‘Ndrangheta [DETTAGLI]

18 Febbraio 2019 15:21

Sequestrate armi e droga acquistata a San Luca dalla ‘ndrangheta

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato circa 30 persone ritenute affiliate al clan camorristico dei “Sequino” nel Rione Sanita’ di Napoli dove si contende il predominio sugli affari illeciti con il clan “Vastarella” anche attraverso le cosiddette “stese” (raid con colpi di pistola esplosi a scopo intimidatorio nelle zone di appannaggio della cosca rivale, ndr). Le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Napoli sono due: gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, porto abusivo di armi e spaccio di stupefacenti. Tutti i reati sono aggravati da finalita’ e metodo mafiosi. Secondo quanto emerso dalle indagini la guida del clan Sequino e’ sempre rimasta nella mani dei capi storici Salvatore e Nicola Sequino, che davano gli ordini agli affiliati anche dal carcere, approfittando dei colloqui. L’attivita’ investigativa che ha portato oggi all’arresto di circa 30 persone, ha consentito anche di sequestrare 630 grammi di amnesia e un vero e proprio arsenale costituito da un kalashnikov, 5 pistole, 1 mitragliatrice e 3 fucili. Sequestrato anche un cospicuo munizionamento e un distintivo falso di riconoscimento della Guardia di Finanza. Droga e armi sono stati trovati nella roccaforte del clan Sequino. Durante le indagini sono state anche arrestate in flagranza di reato quattro persone, a cui sono stati sequestrati circa 1,3 kg di cocaina. In quest’occasione gli investigatori sono riusciti a provare che, in alcuni casi, l’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti avveniva in Calabria, direttamente dal comune di San Luca (Reggio Calabria).

