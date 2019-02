Sicilia, Musumeci: “Cospiratori e cortigiani nei palazzi del potere, dall’Ars vorrei meno ostilità e più collaborazione”

10 Febbraio 2019 12:57

L’affondo di Musumeci: “siciliani nemici della Sicilia, familismo e rassegnazione ostacolano ogni tentativo di cambiamento. Dall’Ars vorrei più collaborazione”

“Dal parlamento regionale mi aspetterei meno ostilità e più collaborazione, mentre quando mi muovo nei palazzi del potere non so mai chi sia il cortigiano e chi il cospiratore”– lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in occasione della convention a Palermo con il popolo del Lions Sicilia. Musumeci, che era stato invitato per discutere della Fondazione Banca Occhi, davanti a una

platea di professionisti, imprenditori, docenti universitari, è andato oltre il tema dell’incontro, toccando temi dell’economia, sviluppo e turismo. ‘‘A volte noi siciliani – ha detto il presidente della Regione – facciamo di tutto per apparire nemici della Sicilia, con la rassegnazione, lo spirito anarcoide, il familismo che ci caratterizzano e che ostacolano ogni tentativo di cambiamento e di crescita”. Al termine dell’incontro Musumeci ha evidenziato il ruolo svolto dal Lions, preannunciando un tavolo a Palazzo d’Orleans con tutti i club service dell’isola.

