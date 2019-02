Morbillo, è emergenza: nel 2018 oltre 2.500 casi e 8 morti, boom in Sicilia e Calabria [DETTAGLI]

1 Febbraio 2019 14:11

Morbillo: quasi l’80% dei casi del 2018 si e’ concentrato in Sicilia, Campania, Lazio, Calabria e Lombardia (di cui oltre la meta’ in Sicilia) e l’eta’ media e’ stata di 25 anni

Morbillo, è emergenza: in Italia 2526 persone hanno avuto il morbillo nel 2018 e 8 di loro sono morte. Meno dunque del 2017, in cui erano state oltre 5300. Quasi l’80% dei casi del 2018 si e’ concentrato in Sicilia, Campania, Lazio, Calabria e Lombardia (di cui oltre la meta’ in Sicilia) e l’eta’ media e’ stata di 25 anni. Quasi un quinto dei casi (488) si e’ avuto in bambini con meno di 5 anni, di cui 161 sotto l’anno di vita. Lo riporta l’ultimo bollettino Morbillo & Rosolia News pubblicato dall’Istituto superiore di sanita’ (Iss). Quasi la meta’ dei malati (47%) ha avuto almeno una complicanza, di cui la piu’ frequente e’ stata la stomatite, seguita da diarrea e cheratocongiuntivite. Ve ne sono state pero’ anche di piu’ gravi, come 252 casi di epatite, 252 di polmonite, 190 di laringo-tracheobronchite e 179 di insufficienza respiratoria. Delle otto persone morte, una era un bambino di 10 mesi, mentre gli altri erano adulti. Il 58,1% dei casi segnalati e’ stato ricoverato mentre un ulteriore 17,2% e’ andato al Pronto Soccorso. Nel 2018, l’incidenza di casi di morbillo a livello nazionale e’ stata di 42 casi per milione di abitanti. Il numero dei casi negli anni mostra un andamento con picchi e cali. Complessivamente dal 2013 sono stati segnalati 13.001 casi di morbillo di cui 2.270 nel 2013, 1.695 nel 2014, 256 nel 2015, 861 nel 2016, 5.393 nel 2017 e 2.526 nel 2018. I maggiori picchi (oltre 300 casi) si sono osservati nei mesi di giugno 2013 e gennaio 2014, cui e’ seguito un calo nel 2015, una ripresa nel 2016, e un nuovo picco di 973 casi a marzo 2017. Dopo una progressiva diminuzione dei casi, a gennaio 2018 si e’ avuta una nuova ripresa della trasmissione che ha raggiunto il picco ad aprile 2018 con 468 casi per poi diminuire progressivamente fino a raggiungere 54 casi nel mese di settembre 2018, e rimanere stabile fino a dicembre 2018. Sempre nel 2018 sono stati segnalati anche 23 casi di rosolia con un’eta’ media di 24 anni.

