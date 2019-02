Usura aggravata dal metodo mafioso: assolto l’ex Reggina Francesco Modesto

4 Febbraio 2019 13:42

L’ex calciatore della Reggina Francesco Modesto è stato assolto dall’accusa di usura aggravata dal metodo mafioso

Francesco Modesto, ex calciatore della Reggina in Serie A, è stato assolto dall’accusa di usura aggravata dal metodo mafioso. La sentenza è arrivata questa mattina dal Tribunale di Catanzaro dove si è svolto il processo con rito abbreviato. L’accusa aveva chiesto una condanna a 8 anni, ma il Tribunale ha accolto in pieno la tesi difensiva dei legali dell’ex calciatore. Francesco Modesto fu arrestato il 30 agosto del 2016 nell’ambito di una operazione della DDA di Catanzaro che portò in carcere 14 persone. Il giocatore fu poi scarcerato dopo 16 giorni di detenzione nel carcere di Cosenza su decisione del Tribunale della Libertà del capoluogo calabrese. Oggi l’epilogo positivo.

