Misterbianco: è morto Santo Mancuso, ex preside e assessore comunale

2 Febbraio 2019 12:51

Misterbianco a lutto per la morte di Santo Mancuso, cordoglio del sindaco e del consigliere comunale Corsaro

Comunità di Misterbianco a lutto per la prematura scomparsa del Santo Mancuso. Già assessore comunale in diverse legislature guidate da Nino Di Guardo, il prof. Mancuso è stato anche preside dell’Istituto comprensivo Statale “Aristide Gabelli” di Misterbianco. “Ho apprezzato da sempre in Santo – ha dichiarato il sindaco Di Guardo – il suo straordinario impegno per la rinascita di Misterbianco e le sue alte qualità morali”.

Cordoglio anche del consigliere Marco Corsaro, capogruppo di “Guardiamo avanti”, che si stringe alla famiglia Mancuso: “La comunità di Misterbianco perde oggi una persona perbene. Un uomo che si è dedicato alla nostra città con correttezza e professionalità, in vari ruoli, guadagnandosi il rispetto di tutti. Alla politica di oggi, in un momento assai difficile per Misterbianco, tocca impegnarsi per dare, a quell’esempio, un seguito. Ciao Santo Mancuso”.

Domani, domenica dalle ore 10,00 nella sala del Teatro comunale, in via Giordano Bruno sarà aperta la camera ardente per l’ultimo saluto.

Valuta questo articolo