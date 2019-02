14 Febbraio 2019 22:05

Milazzo: domenica al Teatro Trifiletti la commedia dal titolo Claustrofobia per la regia di Alberto Ferrari

Dopo il trionfale successo della terza edizione di Corteatro, la Stagione quiNteatro diretta dal regista Giuseppe Pollicina e organizzata da Tali Arti Spettacoli di Tania Alioto in collaborazione con il Comune di Milazzo, continua con un nuovo grande spettacolo. Domenica, infatti, alle ore 18.00, sul palco del Teatro Trifiletti sarà la volta della commedia brillante dal titolo Claustrofobia per la regia di Alberto Ferrari. In scena Andrea Dianetti, Fabrizio D’Alessio e Gabriele Carbotti. Un’estate caldissima, gli Europei di calcio, uno scandalo bancario di dimensioni spropositate e tre strani personaggi che per un puro caso del destino si ritrovano a condividere la più assurda delle esperienze. È venerdì e manca poco alla chiusura della banca in cui è ambientata la storia. Tommaso, il giovane direttore, deve solo aspettare che Francesco, uno dei clienti più importanti della banca, finisca alcune operazioni nella camera blindata, per poi poter chiudere l’istituto. Ma un imprevisto cambia tutto. Un giovane rapinatore minaccia i due con una pistola. Claustrofobia è una commedia dissacrante che promette inaspettati colpi di scena per ridere e riflettere sul fatto che se con una pistola si può rapinare una banca, con una banca si può rapinare il mondo. Ancora una volta il sipario del Teatro Trifiletti si aprirà per ospitare tutte le sfumature della vita.

Valuta questo articolo