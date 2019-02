Migranti, il sindaco di New York scrive a Leoluca Orlando: “Resta forte e respingi l’odio”

6 Febbraio 2019 20:27

Messaggio da oltreoceano per il sindaco di Palermo: il sindaco di New York scrive un tweet a Leoluca Orlando

Un messaggio di supporto da oltreoceano per il sindaco di Palermo. Il sindaco di New York Bill de Blasio con un tweet ha voluto manifestare il suo supporto al primo cittadini del capoluogo siciliano e un incoraggiamento a portare avanti la sua battaglia per i diritti dei migranti. Il sindaco Leoluca Orlando, in barba al decreto sicurezza, ha infatti deciso di iscrivere ugualmente all’anagrafe del Comune gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari e richiedenti asilo.

”Resta forte, respingi l’odio e aggrappati ai valori umanistici per i quali l’Italia è stata conosciuta nel corso della storia. New York ti accompagna mentre combatti per l’anima del tuo paese. Avanti fratello”, scrive de Blasio. E Orlando ha risposto: ”Il tuo supporto ci incoraggia a continuare a difendere i diritti umani. Attendiamo con ansia di vederti a Palermo”.

Valuta questo articolo