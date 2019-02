22 Febbraio 2019 23:02

Messina, il sottosegretario Villarosa ha incontrato i dipendenti dell’ex provincia: “sono molto contento che abbiano partecipato in tanti, dimostrando accoglienza ed entusiasmo”

“Oggi pomeriggio, 22 febbraio, ho finalmente incontrato e ascoltato i dipendenti dell’ex provincia di Messina nel Salone degli Specchi.

In questa sede, ho voluto spiegare loro personalmente, tutte le iniziative che, in qualità di Governo, stiamo portando avanti affinché le province siciliane possano nuovamente respirare”, è quanto scrive in una nota il sottosegretario Alessio Villarosa. “Sono molto contento che -prosegue- nonostante l’abbia comunicato solo ieri pomeriggio, all’incontro abbiano partecipato in tanti, dimostrando accoglienza ed entusiasmo. Era mio dovere rassicurare i dipendenti del fatto che lo Stato c’è e al più presto troverà una soluzione. Abbiamo preso un impegno serio e già agli inizi della prossima settimana potrei definire le azioni concrete, che ho già ampiamente illustrato, da inserire nel primo provvedimento utile”, conclude.

