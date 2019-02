2 Febbraio 2019 16:28

A Messina l’iniziativa “spendi da noi “ ed voluta dai commercianti dell’associazione le vetrine di via Garibaldi. Tutti operatori commerciali uniti tra loro da una grande forza di volontà e dall’amore per il territorio

Chi spende sul proprio territorio spende anche per migliorare la propria comunità. Con questo intento parte da oggi una campagna social di sensibilizzazione da parte dell’associazione le Vetrine di Via Garibaldi che riunisce una quarantina di commercianti che operano sull’importante arteria cittadina rivolta ai potenziali acquirenti messinesi. L’Iniziativa si intitola “spendi da noi “ ed è stata voluta dai commercianti dell’associazione le vetrine di via Garibaldi. Tutti operatori commerciali uniti tra loro da una grande forza di volontà e dall’ amore per il territorio. Siamo pronti per una campagna a favore degli acquisti nella nostra città e nei nostri quartieri. L’appello è: comprare di più direttamente in negozio, meno sui siti internet. Mai sui siti delle multinazionali della rete che, con Messina, nulla hanno a che fare. Secondo l’associazione non bisogna perdere il contatto umano e le tradizioni. Nessun sito internet ha le qualità del commerciante: gentilezza, accoglienza, professionalità non si possono sostituire nè trovare in uno strumento digitale. Senza contare che gli acquisti effettuati in piattaforma generano guadagni che non restano nella nostra città ma vanno ad aziende che magari hanno la propria sede all’estero. Nemmeno un euro di quanto speso sarà di nuovo investito sul territorio messinese. Spendiamo di più e spendiamo nella nostra città. Facciamo girare l’economia. Certo altra cosa sono i siti dei singoli negozi. Possono dare un’indicazione e, in emergenza, possono anche servire ad effettuare l’acquisto. Una vetrina virtuale. In quel caso i soldi restano al territorio ma il contatto con il gestore dell’attività è ben altra cosa.

Nella pagina Facebook, Le vetrine di via Garibaldi, ci saranno delle immagini di attività consigliate. Attività della nostra città in cui poter spendere. Spendere sui nostri prodotti per spendere sul proprio territorio aiutando tutti a migliorarlo. Parola d’ordine: consumare a Messina

Elencare tutte le professioni presenti nella zona poiché tutto quello di cui abbiamo bisogno lo possiamo trovare sotto casa.

L’area è servita da: panifici, macellerie, bar, pasticcerie, salumerie, agenzie immobiliari, Viaggi, agenzia Assicurative, fotografi, rivendite di articoli per le feste, abbigliamento maschile femminile, abbigliamento Sportivo, rivendita di prodotti per Acquari, parrucchieri, estetisti, dentisti, Negozi di idraulica, elettricità, distributori di gasolio, meccanici, negozi di auto ricambi, poste, banche. E ancora: Farmacie, profumerie, rosticcerie, negozi di giocattoli, gioiellerie, pizzerie, ristoranti, paninerie, supermercati bottiglierie, tabacchini, rivenditore capsule di caffe, rivenditori di telefonia, rivendite di pesce. E infine: Studi legali, di architettura di ,ingegneria, Sarti, saloni da barbiere e parrucchiere.

