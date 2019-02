Messina, depotenziato l’Ufficio Stampa di Palazzo Zanca. Sicilia Futura: “scelta assurda”

27 Febbraio 2019 18:13

Tagli all’ufficio stampa del Comune di Messina, Sicilia Futura protesta: “Scelta assurda, sindaco riveda la decisione”

“Con la stessa onestà intellettuale con cui abbiamo espresso un plauso all’Amministrazione De Luca per il bilancio previsionale, per la tempistica e per lo sforzo fatto, con molti limiti ma con coraggio, adesso non possiamo non stigmatizzare ancora una volta le scelte sull’organizzazione della macchina burocratica comunale“- è quanto dichiarano i consiglieri comunali di Sicilia Futura Nino Interdonato, Daria Rotolo e Piero La Tona, commentando la decisione dell’Amministrazione di depotenziare l’organico in servizio presso l’Ufficio Stampa di Palazzo Zanca.

“Ci risulta, infatti- raccontano i consiglieri- che l’Ufficio Stampa è stato depotenziato, privandolo di 3 unità sulle cinque complessive, con l’idea ancora più assurda di allocarlo all’interno dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. Ricordiamo a noi stessi che l’Ufficio Stampa esiste in forza della legge 150 del 2000, che è un ufficio di comunicazione e dunque di democrazia partecipata a servizio di tutti gli organi comunali, consiglieri comunali in primis, e non soltanto del Sindaco”.

“Depotenziare e ingabbiare questo ufficio– rammentano i consiglieri- significa andare contro il diritto dei cittadini di ascoltare tutte le voci, anche quelle in dissenso, che operano all’interno del Comune. Cosa diversa è la figura del “portavoce” anch’ essa prevista dalla legge e che, questa si, è al servizio del Sindaco e dell Amministrazione”. I consiglieri auspicano che il sindaco “ripristini al più presto la migliore e più efficace funzionalità dell’Ufficio Stampa comunale”.

