Messina, appuntamento a Teatro con “Il Viaggio”: un racconto psichedelico tra musica, poesia e letteratura

15 Febbraio 2019 16:25

Nuovo appuntamento con la rassegna “Aria nuova in Me”, al Teatro Savio a Messina va in scena “Il viaggio”

Continua la stagione teatrale “Aria nuova in Me” a cura dell’associazione culturale ARB. Per prossimo appuntamento della rassegna, verrà dato spazio al teatro-canzone con lo spettacolo “Il Viaggio”. Sabato 2 marzo alle ore 21.00 saliranno sul palco del Teatro Savio di Messina la band rock Palcoscenico, composta da Davide La Fauci voce, Paride Acacia voce, Massimo Pino basso e voce, Simona Vita tastiere e piano, Dario Mangano chitarra, Massimiliano Parisi batteria, in collaborazione con le attrici Giovanna Verdelli, Elvira Ghirlanda, Laura Giannone e Martina Costa.Lo spettacolo si presenta del tutto rinnovato rispetto alle passate edizioni, con una messa in scena del tutto nuova, ed un rinnovato cast di attrici.

“Il Viaggio”

Una Pièce teatrale-musicale, un viaggio psichedelico tra musica, poesia e letteratura: dai poeti americani della beat generation, ai ritmi della west coast, dagli Eagles a Ginseberg, dai Beatles a Ezra Pound, passando per i Police su fino ad Alesteir Crowely.

Il racconto di ciò che fu il rock, tra messaggi subliminali, dischi suonati al contrario, contro cultura acida della California in odore di Satanismo ed eccessi allucinogeni. Quattro ragazze che a bordo di una 500 si arrampicano lungo lo stivale, rivivendo il sogno americano almeno per una notte, nel loro ultimo viaggio rock in direzione laguna di Venezia: concerto dei Pink Floyd. La cassetta Basf musicherà il loro “viaggio” astrale, fatto di incontri, riflessioni, e amori sviscerali per Syd Barret e per i dischi suonati al contrario. Un racconto generazionale di ciò che fu la golden age del rock, che le nuove generazione stentano a capire.

