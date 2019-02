Messina, Sportello Impresa in un Giorno: la Giunta approva il protocollo unico Suap

16 Febbraio 2019 13:29

Messina, la Giunta approva l’adozione del protocollo unico Suap. Musolino: “Il prossimo passo sarà la modifica del regolamento dei mercati cittadini”

Su proposta dell’assessore con delega alle Attività Produttive Dafne Musolino è stata approvata ieri in Giunta l’adozione del protocollo unico SUAP. Fino ad oggi vigeva al Comune di Messina per le pratiche relative ai servizi alle imprese un doppio sistema di protocollazione: protocollo generale dell’Ente e protocollo SUAP. Ciò determinava talvolta delle difficoltà nell’individuazione delle pratiche, oltre a costituire un inutile doppione dello stesso lavoro. L’assessore Musolino, resasi conto di tale problema, ha pertanto proposto l’adozione del protocollo unico SUAP “Sportello Impresa in un Giorno”. “L’adozione del protocollo SUAP – ha dichiarato l’Assessore – costituisce un’importante misura nell’ottica della semplificazione e dell’efficienza dei processi amministrativi, che rappresentano da sempre gli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione De Luca. Sono soddisfatta di avere potuto incidere in modo effettivo nel processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione e in particolare del Comune di Messina. Il prossimo passo sarà la modifica del regolamento dei mercati cittadini, al quale stiamo già lavorando con il Dipartimento”.

