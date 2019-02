Maltempo in Sicilia: un fulmine manda in tilt i treni sulla linea Messina-Siracusa

15 Febbraio 2019 20:45

Fulmine manda in tilt la circolazione dei treni sulla linea Messina-Siracusa

Il maltempo mette in ginocchio la circolazione dei treni in Sicilia. Alle 18:20 di questo pomeriggio la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Siracusa, nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Alcantara, è stata sospesa a causa di un guasto, provocato da un fulmine, alla linea elettrica di alimentazione. Ferrovie Italiane in sostituzione dei treni ha attivato un servizio di un bus navetta tra le stazioni di Taormina e Giarre. Il traffico ferroviario fra Fiumefreddo e Alcantara è ripreso alle 19:50. I treni in viaggio- informa Rfi-hanno registrato ritardi fino a 40 minuti, ad eccezione di un convoglio coinvolto nel guasto che ha maturato 120 minuti di ritardo. Un regionale è stato cancellato e quattro sono stati limitati nel percorso e sostituiti con autobus.

Valuta questo articolo