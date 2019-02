Messina Servizi, Fp Cgil sulla dotazione organica: “Troppe ombre sulla proposta dell’azienda”

14 Febbraio 2019 20:47

Messina Servizi la FP CGIL manifesta forti perplessità sulla proposta di pianta organica presentata dall’azienda: “Poche luci e moltissime ombre”

La Messina Servizi ha bisogno di una proposta che rilanci l’azienda e non di un’operazione con riduzione di personale e senza visione di prospettiva. È quanto sostiene la Fp Cgil, che ritiene che “Le varie proposte di dotazione organica presentate dal CdA alle organizzazioni sindacali sono sempre state viziate da un’impostazione riduttiva che ha visto nella individuazione di 12/17 esuberi/ricollocazioni il core della nuova strategia aziendale”.

“Per la FP CGIL, dichiarano Francesco Fucile e Carmelo Pino, rispettivamente Segretario Generale e Responsabile del Settore, non è immaginabile che accanto alla previsione di 36 assunzioni per il raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata si associno da 12 a 17 esuberi/ricollocazioni di personale amministrativo e che al netto dei 36 nuovi posti siano previste 508 posizioni su 508 lavoratori in servizio”.

La FPCGIL ritiene fondamentale che la Messina Servizi “si doti di una nuova dotazione organica e che il futuro piano industriale sia il punto di partenza per il vero rilancio dell’azienda ma i presupposti, dopo le lunghe trattative sindacali, non sembrano proprio questi”.

“Chiediamo all’azienda di operare le scelte nel rispetto della L.R.9/2010 e del Piano ARO approvato e di evitare che la nuova dotazione organica rappresenti un innesco di inevitabile contenzioso e non il trampolino di lancio dell’azienda. Abbiamo approvato il Piano finanziario credendo realmente che potesse essere una scommessa e su questo, dichiarano Francesco Fucile e Carmelo Pino, vorremmo atti consequenziali e coerenza non scelte in controtendenza. La proposta ha troppi lati oscuri sia perché la dotazione della apparato amministrativo risulta sottodimensionata e sia perché non comprendiamo in base a quali criteri e determinazioni dei carichi di lavoro si è potuto pensare di operare riduzioni usando l’accetta su uffici chiave della società, da quello delle risorse umane, alla contabilità, all’ufficio stipendi, all’ufficio tecnico a finire all’ufficio gare e al settore acquisti.

Tenuto conto che in base alle scelte assunte sarà impossibile garantire i servizi per gli uffici citati ci chiediamo se dietro questa proposta non si nasconda un obiettivo recondito della società, ovvero affidare all’esterno più attività, e su questo nostro dubbio chiediamo risposte certe e non vaghe.

Sul piano del settore operativo risultano condivisibili le impostazioni con cui si intende gestire l’intero territorio, con la suddivisione in 3 grandi macro aree, ma sul piano delle risposte all’interno dell’area della centrale operativa per i circa 450 lavoratori le risposte sembrano fumose se non assenti. Sembra quasi che l’azienda non abbia contezza di come vengono garantiti i servizi e delle necessità di un’organizzazione che dia le giuste risposte. Per questo chiediamo, dichiarano, Francesco Fucile e Carmelo Pino, che la proposta sia di facile lettura nei numeri complessivi, nelle proiezioni di sviluppo e che si continui a trattare su una proposta di dotazione organica per ciò che attiene allo sviluppo che l’azienda dice di voler realizzare rendendola comprensibile a tutti”.

La FP CGIL chiede di proseguire in un confronto costruttivo che possa realizzare “quell’obiettivo comune che ci si è dati con il piano finanziario e che non sembra assolutamente raggiungibile con la proposta in esame”.

Valuta questo articolo