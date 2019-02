Messina, scomparso 86 enne: ricerche in corso

3 Febbraio 2019 10:35

Scomparso 86enne a Messina: l’uomo si è allontanato da casa venerdì scorso

Sono in corso a Messina le ricerche di Gioacchino Spagnolo, 86 enne residente sul viale Giostra allontanatosi da casa venerdì pomeriggio. L’uomo, secondo quanto raccontano i familiari, nel pomeriggio di venerdì era uscito a piedi per andare a fare visita ad un parente che abita sulla Panoramica. L’ultimo avvistamento dell’uomo risale alle 16 di venerdì scorso, nei pressi del complesso Eden Park. Il cellulare dell’uomo venerdì scorso era agganciato alla cella che copre la zona di via Principessa Mafalda e Viale dei Tigli. Giocchino Spagnolo soffre di lievi disturbi di memoria. L’uomo al momento della scomparsa portava occhiali, un giaccone scuro e una coppola grigia. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento può contattare il nipote Stelio al numero: 3403094742.

