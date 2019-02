“Resta in zona”: a Messina il convegno per le imprese, focus su Resto al Sud e le novità 2019

14 Febbraio 2019 19:10

Al Rettorato il convegno “#RestaInZona e realizza la tua impresa a Messina”

Lunedì 18 febbraio, presso l’Aula Cannizzaro del Rettorato di Piazza Pugliatti, a partire dalle ore 9:00, si terrà il convegno “#RestaInZona e realizza la tua impresa a Messina”, promosso dall’Associazione BIOS (ente accreditato da Invitalia per l’incentivo Resto al Sud) e il Centro Orientamento e Placement UNIME, in collaborazione con Invitalia.

L’incontro si focalizzerà sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 all’incentivo Resto al Sud, sulle nuove opportunità per chi vuole fare impresa, per i liberi professionisti e per under 46.

Nello specifico, nella prima parte della mattinata esperti e professionisti di settore, si confronteranno sui seguenti temi: l’Università come facilitatore per l’accesso al mondo del lavoro; le competenze chiave che ogni giovane professionista deve possedere; Resto al Sud: le nuove opportunità per chi vuole fare impresa; elementi di progettazione: come presentare una domanda di finanziamento vincente; fare impresa: dall’analisi delle opportunità di mercato alla creazione del tuo business di successo; le attività di marketing, branding e comunicazione del business nello scenario competitivo globale; approfondimenti sulle caratteristiche del finanziamento bancario Resto al Sud.

Nella seconda parte della mattinata, dalle 12:30 fino alle 14:00, nella vicina Sala dei Pericolanti, è prevista un’attività “one to one” a cura di esperti di Invitalia, Associazione Bios, TTO Unime, ANPAL Sicilia e Giovani Imprenditori Sicindustria, dove sarà possibile ricevere consulenza gratuita su Resto al Sud, sulle opportunità di creazione di impresa attraverso la collaborazione con l’Ateneo, su altre misure attive in materia di apprendistato e di accesso ai finanziamenti al mondo del lavoro o all’imprenditoria.

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma limitata fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Per partecipare è necessario compilare il modulo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Bg60EJtiw6upMSKCG60Epk-UiMb2SnhaB1dJVz-PSUvn9g/viewform

Valuta questo articolo