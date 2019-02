Messina: rapina a commerciante allo svincolo di Santo Stefano di Camastra, arrestati gli autori [VIDEO]

8 Febbraio 2019 07:41

Messina: arrestati gli autori della rapina a mano armata nei confronti di un commerciante di pesce nei pressi dello svincolo di Santo Stefano di Camastra

I Carabinieri della Compagnia di Mistretta (Messina) in collaborazione con quelli di Bagheria (Palermo), all’alba di oggi, in Bagheria ed Aspra (PA), hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Patti (ME), Dott. Eugenio Aliquò, su richiesta del sostituto procuratore, Dott. Alessandro Lia, nei confronti di 3 persone (un 46enne ed un 33enne di Bagheria ed un 40enne di Aspra), ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di rapina aggravata, lesioni personali gravissime aggravate dall’uso di corpi contundenti e porto di strumenti atti ad offendere. In particolare i tre arrestati sono gravemente indiziati di essere gli autori della rapina a mano armata subita da un commerciante di pesce, originario di Milazzo, il 29 giugno 2018 nei pressi dello svincolo autostradale di Santo Stefano di Camastra (ME) che faceva rientro dal mercato ittico di Porticello (PA).

I particolari dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa, che si terrà alle ore 11 odierne, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Messina.

