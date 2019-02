18 Febbraio 2019 18:23

Messina, da oggi in vigore i nuovi orari di ricevimento al pubblico degli uffici della Quarta Circoscrizione

Da oggi, lunedì 18, gli uffici della IV circoscrizione “Centro Storico”, in via dei Mille is. 88, osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico: certificazione anagrafica, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12, e lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16; cambio domicilio/residenza lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16; autentiche firme – documentazione – passaggi di proprietà, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.

