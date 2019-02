7 Febbraio 2019 22:05

Messina: via libera al secondo porto turistico di Salina. Ottenuto il via libera nel corso di una riunione che si è tenuta a Palermo alla Regione, presso la commissione dei lavori pubblici

Sarà costruito il secondo porto turistico di Salina, nelle isole Eolie. Il sindaco di Leni Riccardo Gullo ha ottenuto il via libera nel corso di una riunione che si è tenuta a Palermo alla Regione, presso la commissione dei lavori pubblici. Prevista una spesa di oltre 60 milioni di euro. Già 16 milioni di euro per il primo lotto sono in arrivo.

