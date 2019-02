Messina: al via il progetto Port Community System per le Autorità di Sistema Portuale

18 Febbraio 2019 17:27

Al via il progetto Port Community System per le Autorità di Sistema Portuale (PCS-AdSP): domani a Messina l’insediamento del Comitato Tecnico AdSP

Domani 19 febbraio 2019, alle 11:30, presso la sede dell’Autorità Portuale di Messina, sono stati invitati i rappresentanti delle AdSP del Mezzogiorno (Mar Ionio, Mare Adriatico Meridionale, Mar Tirreno Centrale, Mare di Sicilia Orientale e Mare di Sicilia Occidentale) e di Assoporti per dare il via al progetto PCS-AdSP, finanziato dall’Unione Europea e finalizzato a realizzare la componente istituzionale del Modello Unico di PCS.

Aprirà i lavori il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Messina (Dott. Antonino De Simone) e seguiranno sessioni di confronto ed analisi tra UIRNet S.p.A. – Soggetto Attuatore Unico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – e le AdSP, con il supporto di Logistica Digitale S.r.l. (Concessionario per lo sviluppo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale) che sta lavorando per la realizzazione del progetto Port Community System per le Autorità di Sistema Portuale.

Successivamente, l’incontro prevede la presentazione del progetto e la comunicazione dell’insediamento del Comitato Tecnico delle AdSP coinvolte, con l’approvazione del suo regolamento.

Il meeting si concluderà con l’approfondimento tecnico dei servizi core del PCS-AdSP: l’anagrafe portuale, la gestione dei permessi ed il controllo accessi.

PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2010

Il Programma Operativo Nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020 persegue le priorità dell’Unione Europea nell’ambito delle infrastrutture di trasporto, contribuendo al miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone e delle merci ed è finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno e a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

