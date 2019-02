Pauroso incidente tra svincoli di Messina Centro e Boccetta: traffico il tilt

4 Febbraio 2019 10:21

Messina, pauroso incidente in galleria: due feriti lievi, lunghe code allo svincolo di Boccetta e oltre

Incidente questa mattina tra gli svincoli di Messina Centro e Boccetta. Poco dopo le otto, diversi veicoli sono rimasti coinvolti in un pauroso impatto all’interno della galleria Banditore, in direzione Palermo. Sul posto l’intervento degli agenti della Polizia Stradale. Ancora in corso di accertamento la dinamica del sinistro. Due le persone rimaste ferite, ma fortunatamente in modo lieve. Si registrano pesanti rallentamenti allo svincolo di Boccetta e oltre.

