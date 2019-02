17 Febbraio 2019 21:05

Tragedia a Messina: un pastore romeno di 43 anni è morto scivolando in un burrone in contrada Musunaro

Un uomo di 43 anni, Mihai Vasile, è morto cadendo in un burrone a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina. L’uomo, un pastore rumeno, stava portando a pascolare il gregge quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto in un precipizio. Sul posto le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco.

Foto di repertorio

