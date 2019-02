Gioia e commozione al Papardo di Messina: 20enne uscita dal coma dà alla luce un bimbo

5 Febbraio 2019 18:28

Gioia e commozione al Papardo di Messina: 20enne dà alla luce un bimbo, la donna durante la gravidanza era stata colpita da un’emorragia celebrale ed era stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia

Tanta gioia e commozione nel reparto di ginecologia e ostetricia del Papardo di Messina. Qui qualche giorno fa è venuto alla luce un bimbo speciale nato da una mamma speciale. Speciale perché la sua mamma, una 20enne, cinque mesi fa, quindi durante la gravidanza, è stata colpita da un’emorragia celebrale che l’aveva ridotta in coma. La ventenne era in condizioni gravissime ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico eseguito dell’equipe di neorochirurgia diretta dal prof. Cardali. Per la donna è seguito un lungo periodo di riabilitazione. Alcuni giorni la giovane fa ha fatto ritorno all’ospedale per dare alla luce il piccolo che portava in grembo. Il bambino è nato il 28 gennaio con taglio cesario, la mamma e piccolo sono già tornati a casa e stanno bene. A raccontare questa storia a lieto fine è stato Massimo Irrera, anestesista e rianimatore al Papardo:

“5 mesi fa una ragazza di 20 anni, incinta di 4 mesi , arrivò al pronto soccorso dell’ospedale Papardo in stato di coma: aveva una vasta emorragia cerebrale. Trasportata d’urgenza al Policlinico venne subito operata per evacuare l’ematoma cerebrale e tutti noi tememmo e pregammo per la vita della ragazza e del bambino. Oggi quella ragazza è tornata da noi per subire un altro intervento chirurgico, questa volta per dare alla luce un bambino: stanno bene entrambi”.

