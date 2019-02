16 Febbraio 2019 16:34

Messina: potenziata l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Ospedale di Taormina con l’attivazione di altri due posti letto

Dopo la visita all’Ospedale di Taormina il Commissario Straordinario dell’ASP di Messina Paolo La Paglia aveva preso impegni per risolvere le criticità prospettate, fra le quali il potenziamento dell’assistenza sanitaria erogata dalla Unità di Terapia Intensiva Cardiologica; in quest’ottica, già da qualche giorno sono stati aggiornati e resi pienamente funzionanti i sei monitor già attivi che sorvegliano i parametri vitali dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, con la sostituzione dei vecchi moduli interni con quelli più moderni e funzionali di ultima generazione. Inoltre nell’ottica del potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza disposti dall’Assessore Regionale per la Salute, Avv. Ruggero Razza, il Commissario Straordinario La Paglia ha completato l’attivazione anche degli altri due posti letto disponibili; da sabato 15 febbraio infatti sono installati e funzionanti i moduli multiparametrici del settimo e ottavo posto dell’UTIC di Taormina. Anche per questi due nuovi posti, sono attivi i letti specifici già collaudati a maggio 2018. Non appena disponibili verranno anche potenziate le risorse di personale infermieristico per l’UTIC di Taormina, determinando la piena messa a regime dell’assistenza di terapia intensiva per il bacino di utenza afferente il nosocomio di Contrada Sirina.

