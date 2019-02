Messina, nuove rotatorie in città: si riunisce la 1ª Commissione

4 Febbraio 2019 13:17

La 1^ Commissione presenterà un documento all’Amministrazione nel quale saranno elencate tutte le zone di Messina in cui chiedere di pianificare la realizzazione di rotatorie

Stamani nella 1^ Commissione consiliare con delega alla mobilità urbana, presieduta da Libero Gioveni, si è discusso alla presenza del vicesindaco di Messina Mondello della possibilità di realizzare nuove rotatorie in città.

“La Commissione ha evidenziato all’Amministrazione la necessità di inserire delle rotatorie in alcuni punti ritenuti critici – evidenzia Gioveni – soprattutto dove la fluidità del traffico è palesemente messa a dura prova.

Fra questi – prosegue il Presidente – sono stati evidenziati le due intersezioni di viale Gazzi, il viale Giostra e sulla S.S. 114 l’incrocio a ridosso dello svincolo di San Filippo e quello a ridosso dell’impianto semaforico di Santa Margherita.

Il vicesindaco Mondello tuttavia – evidenzia Gioveni – ci ha tenuto a sottolineare che la visione politica dell’Amministrazione non è prevalentemente quella di realizzare nuove rotatorie, soprattutto perché la conformazione plano-altimetrica delle strade cittadine non consentirebbe di rispettare scrupolosamente i parametri tecnici previsti per le rotonde.

Pertanto – conclude il Presidente Gioveni – la Commissione si è determinata di produrre a breve formalmente un documento di sintesi all’Amministrazione nel quale elencare le zone cittadine in cui chiedere di pianificare la realizzazione di rotatorie a beneficio della viabilità cittadina”.

