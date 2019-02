Messina, città a lutto per la morte di Giovanni Molonia: domani chiusi Archivio storico e Biblioteca

18 Febbraio 2019 18:16

Cordoglio dell’Amministrazione comunale per la morte dello storico Giovanni Molonia: domani l’archivio storico e la Biblioteca di Messina resteranno chiusi in segno di lutto

In segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del prof. Giovanni Molonia, storico locale ed esperto della Biblioteca e dell’Archivio comunale, domani, martedì 19, la Biblioteca e l’Archivio resteranno chiusi. Da sempre impegnato nello studio della storia messinese in ambito artistico, musicale e storico, Giovanni Molonia negli ultimi anni ha collaborato con l’ufficio della Biblioteca e dell’Archivio per valorizzarne i fondi rari, per la presentazione di libri e l’organizzazione di mostre. Nell’esprimere profondo cordoglio- si legge in una nota- l’Amministrazione comunale si unisce ai familiari nel dolore per la perdita del congiunto che lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che con lui hanno collaborato apprezzandone le doti umane e culturali.

