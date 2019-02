Messina, arrestato marito violento: picchiava la moglie anche quando era incinta e davanti ai figli [DETTAGLI]

19 Febbraio 2019 11:10

Messina: l’uomo picchiava la moglie anche quando era incinta. Inaudita violenza che generava terrore, prostrazione, umiliazione

Erano convolati a nozze, nel loro paese di origine, nel 2006 ed un anno e mezzo dopo si erano trasferiti in Italia, in cerca di lavoro, raggiungendo la famiglia, che già lì si trovava, della giovane sposa. Una storia come tante se non fosse che l’uomo iniziava a manifestare comportamenti aggressivi nei confronti della moglie, prima, sporadici poi, anche complice l’uso più massiccio di sostanze alcoliche, sempre più frequenti; prima, in assenza dei figli poi, anche in loro presenza. Un’inarrestabile violenza non solo fisica ma anche psichica non limitata neanche dall’essere la vittima incinta: la picchiava, infatti, pure in questa circostanza e non una volta. L’aveva allontanata dai suoi cari, non mancava di offenderla ovunque ed alla presenza di chiunque, di minacciarla anche di morte, ma il meglio lo dava sempre all’interno della mura domestiche dove gli schiaffi, le pedate, le mani strette al collo, gli spintoni erano all’ordine del giorno. Ad inalberarlo futili motivi, banali pretesti ai quali seguiva un’inaudita ferocia sopportata silenziosamente per amore dei figli e nella speranza di riuscire a cambiarlo.

E’ l’ultimo episodio, avvenuto lo scorso 16 gennaio, a far rinsavire la malcapitata, a farle chiedere aiuto: la bloccava ad una sedia impedendole di muoversi e la percuoteva anche con una bottiglia. Riusciva, solo dopo un’ora, a liberarsi ed a scappare da casa, come altre volte era successo, facendovi rientro solo dopo aver ricevuto indicazioni dal figlio che si accertava che il padre stesse dormendo. Terrore, prostrazione, umiliazione facevano parte integrante della sua quotidianità: questo ciò che racconta ai poliziotti delle Volanti della Questura di Messina, che trova riscontro anche nelle parole della sorella e che viene prontamente comunicato alla locale Procura della Repubblica per la consueta attività di direzione, impulso e coordinamento. Quel marito violento è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dagli stessi operatori di polizia ai quali la vittima si era rivolta.

