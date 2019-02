Lavoro, Garibaldi Hotels cerca personale: al via i colloqui anche a Messina [INFO e DETTAGLI]

25 Febbraio 2019 16:46

Al via il recruiting tour di Garibaldi Hotels: 120 posizioni aperte, colloqui anche a Messina

Entra nel vivo la ricerca di personale di Garibaldi Hotels, il gruppo alberghiero ha scelto la Sicilia per la prima tappa del recruiting tour che ha come obiettivo la ricerca di 120 risorse da inserire nelle 10 strutture presenti in Sicilia, Sardegna, Puglia, Trentino e nella sede aziendale di Ostuni (BR).

Il primo Open Day si svolgerà mercoledi 27 febbraio– dalle ore 10.00 alle ore 18.00- presso il Falconara Resort di Marina di Butera (CL). I colloqui proseguiranno venerdì 1 marzo presso Avalon Sikani Resort, la new entry del Gruppo a Gioiosa Marea (Messina) sempre dalle 10.00 alle 18.00.

Una full immersion di due giorni per il reclutamento di risorse specializzate nei settori food&beverage, ristorazione, accoglienza. Le opportunità di lavoro riguardano i seguenti profili: direttore, resident manager, responsabile di struttura, capo ricevimento, segretario di ricevimento, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barista, economo, F&B manager, responsabile per gli stabilimenti balneari, manutentori, bagnini, laureati e diplomati per tirocini formativi.

Per la sede pugliese della Società i profili richiesti sono: responsabile commerciale italia/estero, revenue manager, addetto risorse umane, addetto booking, con comprovata esperienza nel settore. Per tutti i profili si richiede esperienza nel ruolo, conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua straniera. Le giornate di Open Day prevedono la raccolta delle candidature, colloqui conoscitivi e di selezione. Per partecipare è necessario segnalare la propria candidatura a risorseumane@garibaldihotels.it o attraverso il sito www.garibaldihotels.it e presentarsi nella data selezionata con documento di identità e copia del curriculum vitae. Il recruiting tour proseguirà nel mese di marzo in Trentino Alto Adige e Puglia. Indirizzi: Falconara Resort Contrada Faino SS 115km 243 93011 Butera (CL), Avalon Sikani Resort, Contrada Licari, 98063 Gioiosa Marea ME

Garibaldi Hotels

Garibaldi Hotels nasce nel 2013 ad Ostuni, in Puglia, dall’idea di un team di giovani imprenditori, una società giovane e dinamica caratterizzata dalla trasversalità dell’offerta di ospitalità con hotel, residence, villaggi e dimore storiche La mission aziendale è sintetizzata nel pay-off “vacanze senza confini” che riflette il DNA stesso del Gruppo: trasformare ogni soggiorno in una vera e propria scoperta per i propri ospiti. Garibaldi Hotels conta 10 strutture su tutto il territorio italiano con la Puglia in prima linea ma anche in Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna. La società si occupa della gestione sia dal punto di vista operativo che della commercializzazione delle strutture www.garibaldihotels.it

