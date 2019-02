Messina, i lavoratori Asu incrociano le braccia: proclamato lo sciopero generale

22 Febbraio 2019 16:13

Messina, lavoratori Asu in protesta: proclamate tre giornate di sciopero

E’ stato indetto per i giorni 26/27/28 febbraio 2019, dalle seguenti sigle sindacali Ale Ugl, Confintesa, Sinalp, Cub e Alba, lo sciopero regionale dei Lavoratori Asu. Tantissime le adesioni dei precari Asu utilizzati dai vari enti pubblici e privati della Provincia di Messina.

Di seguito la nota inviata dai sindacati alle varie istituzioni competenti :

Le scriventi organizzazioni sindacali,

• avendo richiesto il 26.01.2019 l’attivazione delle procedure previste dall’art. 2, comma 2 della legge 146/90 e dalla legge 83/2000 e ss.mm.ii.;

• ritenendo di aver assolto agli obblighi previsti dalla legge in materia;

• perdurando le motivazioni dello stato di agitazione indetto il 26.01.2019, che sono:

1) Sistemi di pagamenti degli assegni d’utilizzazione insicuri e non puntuali da parte dell’assessorato al lavoro;

2) Mancata applicazione delle norme vigenti da parte dell’assessorato al lavoro;

3) Mancata stabilizzazione, come prevista da superiori norme vigenti.

Proclamano la prima azione di sciopero generale regionale dei lavoratori utilizzati in ASU da Enti Locali, Aziende Sanitarie, Ospedali, Enti del Privato Sociale nelle giornate del 26 – 27 -28 febbraio 2019, da inizio a fine turno di ciascun turno.

Valuta questo articolo