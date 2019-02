Messina, istanze verifica strumenti metrici: da domani non potranno più essere presentate alla Camera di Commercio

27 Febbraio 2019 16:16

Le istanze da domani non potranno più presentare alla Camera di commercio di Messina: gli utenti dovranno rivolgersi ad un organismo accreditato

La Camera di commercio di Messina comunica agli utenti titolari di strumenti di misura che a partire da domani, 28 febbraio 2019, le istanze di verificazione periodica degli strumenti metrici non potranno più essere accolte dall’Ente camerale. Gli utenti dovranno pertanto rivolgersi ad un organismo accreditato.

Come previsto dall’art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 93 del 21 aprile 2017, infatti, la verificazione periodica, a partire dal 19 marzo 2019, non potrà più essere svolta dagli uffici metrici delle Camere di commercio. L’ufficio di Metrologia legale dell’Ente camerale effettuerà le verificazioni presentate sino ad oggi, che saranno evase entro e non oltre il 18 marzo 2019.

