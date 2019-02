Messina, abbandono e degrado all’isolato 13: “la gente ha paura ad uscire di casa”

16 Febbraio 2019 12:15

Messina, il consigliere Sorbello: “L’Amministrazione provveda al decoro e al recupero della zona”

Totale degrado, abbandono e assenza di illuminazione all’interno dell’Isolato 13, nel rione Giostra a Messina. Ad accendere i riflettori sulle precarie condizioni del quartiere, il consigliere del Gruppo Misto Salvatore Sorbello, che interroga l’Amministrazione:

“Sui luoghi– racconta il consigliere- abitano numerose famiglie ormai abbandonate da tempo che sono costrette, per paura, a non poter uscire da casa al calar del sole. Oltre ad un problema di pulizia generale dell’area in questione, si rappresenta la totale assenza di illuminazione pubblica. Com’e’ noto, sul posto, non esistono luoghi di socialità ed aree verdi attrezzate dove poter portare i bambini o dove i pensionati potrebbero intrattenersi tra loro socializzando. L’unico spazio comune d’incontro oltre alla strada pubblica sono i cortili delle Palazzine IACP, anch’essi al buio.

Non sfugge a questo Consigliere che tra qualche mese gli spazi di proprietà dello IACP saranno finalmente sotto la titolarità del Comune ed a tal fine si chiede, pertanto, di voler intervenire anche in ordine alla predisposizione di impianti di illuminazione, magari sfruttando l’energia solare. Sorbello chiede inoltre all’Amministrazione, nella stessa ottica di transito delle aree IACP in capo al Comune di Messina, con la controllata ARISME, “di voler prendere in mano definitivamente la situazione e decidere una volta per tutte su cosa fare dell’area denominata “Volano” sulla quale insistono i ruderi di Villa De Gregorio ed il cd “Abbirazzu” ossia il Ficus Magnoloides tra i più vecchi d’Europa e secondo in Italia, per pregio, soltanto a quello del Giardino Botanico di Palermo”.

