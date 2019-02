5 Febbraio 2019 12:12

Messina, ancora un altro incidente nei pressi dello svincolo di Boccetta: due auto coinvolte, traffico in tilt

Ennesimo incidente in tangenziale a Messina, poco dopo lo svincolo di Boccetta in direzione Catania. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una fiat 500 e un’Alfa 147. Sul posto l’intervento della Polizia Stradale e dell’ambulanza. Sembrerebbe non ci siano feriti gravi.