Imprese e occupazione a Messina: la Camera di Commercio avvia il monitoraggio del progetto “Excelsior”

14 Febbraio 2019 10:25

Progetto “Excelsior”, avviato il monitoraggio sulle previsioni di assunzione a Messina nel periodo febbraio-aprile

Nell’ambito della XX edizione del progetto “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in collaborazione con l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e in sinergia con le Camere di commercio, a Messina è in itinere un monitoraggio sulle prospettive di occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. L’iniziativa, condotta sotto forma di indagine, sul territorio messinese è svolta dall’Azienda speciale servizi alle imprese dell’Ente camerale.

“E’ un’indagine importante sui fabbisogni professionali delle imprese italiane – afferma il presidente della Camera di commercio di Messina, Ivo Blandina – i cui risultati rappresentano una fonte informativa di grande rilevanza per il mercato del lavoro e, allo stesso tempo, uno strumento utile per favorire l’incontro tra domanda e offerta”.

L’indagine, con rilevazione continua a cadenza mensile e risultati trimestrali e annuali, monitorerà per tutto il 2019 le previsioni di assunzione e la relativa richiesta di profili professionali su un campione di imprese e studi professionali con dipendenti distribuito su tutto il territorio nazionale e selezionato casualmente dagli archivi delle Camere di commercio. La rilevazione è realizzata online attraverso un’interfaccia accessibile dal link riportato nell’e-mail inviata alle imprese via pec.

“Nel corso dell’indagine, le imprese potrebbero essere contattate dalla nostra Azienda speciale servizi alle imprese allo scopo di agevolare la compilazione del questionario – afferma il segretario generale della Camera di commercio, Alfio Pagliaro – le notizie raccolte saranno trattate esclusivamente a scopo statistico, garantendo la massima riservatezza”.

Al termine della ricerca, Unioncamere e le singole Camere di commercio renderanno noti, in forma anonima e aggregata, i risultati ottenuti nel “Rapporto Excelsior 2019”, consultabile sul sito http://excelsior.unioncamere.net.

Valuta questo articolo