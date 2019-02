Messina: il Comune di Ucria adotta la Carta Nazionale del Paesaggio

20 Febbraio 2019 20:08

Messina, anche il Comune di Ucria adotta la Carta Nazionale del Paesaggio: il documento per la tutela e la valorizzazione del territorio

Con delibera approvata dalla Giunta lo scorso 18 febbraio, il Comune di Ucria (Messina) ha adottato la Carta Nazionale del Paesaggio. Il documento nasce come conclusione di un lungo percorso di lavoro e di riflessione racchiuso negli Stati Generali del Paesaggio del 26 e 27 ottobre 2017

La Carta nazionale si rivolge a quanti avranno future responsabilità di governo ai diversi livelli istituzionali indicando una strategia nazionale per il paesaggio. Ciò con l’obiettivo o quanto meno la speranza che il paesaggio italiano venga finalmente messo al centro di tutte le politiche pubbliche, e non solo di quelle di tutela come fino ad ora è stato.

Si tratta di un obiettivo ambizioso ma doveroso se si vuole salvare il paesaggio, quale contesto in cui le comunità vivono, e farne al contempo strumento di sviluppo, coesione, legalità, educazione e formazione.

La Carta nazionale del paesaggio è stata rilanciata dal sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali On.le Ilaria Borletti Buitoni.

La tutela del paesaggio rappresenta anche un dovere civile affinché il principio fondamentale richiamato nell’art. 9 della Costituzione trovi quotidiana attuazione. La Carta nazionale del paesaggio propone alcune sintetiche indicazioni programmatiche. Essa individua tre obiettivi strategici:

Promuovere nuove strategie per governare la complessità del paesaggio.

Promuovere l’educazione e la formazione alla cultura e alla conoscenza del paesaggio.

Tutelare e valorizzare il paesaggio come strumento di coesione, legalità, sviluppo sostenibile e benessere, anche economico.

Valuta questo articolo