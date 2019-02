Messina: il Comune cerca interpreti e docenti di lingua greca [INFO UTILI]

18 Febbraio 2019 14:19

E’ in pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Messina l’avviso pubblico per la selezione di due operatori di sportello linguistico con la qualifica di interprete e traduttore di lingua neogreca e di due docenti per attività di formazione, nell’ambito del progetto Limani. La domanda di ammissione, rivolta ai conoscitori della lingua greca, deve essere redatta in carta semplice e trasmessa entro e non oltre venerdì 22 febbraio via PEC all’indirizzo politicheculturalieducative@pec.comune.messina.it o consegnata brevi manu in busta chiusa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30, al dipartimento Politiche culturali educative e Sviluppo economico, in viale Boccetta is. 373 – 98121 Messina, al quinto piano ufficio Protocollo.