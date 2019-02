Messina: “Le grida silenziose” di Giko in mostra al Teatro Vittorio Emanuele

19 Febbraio 2019 20:28

Giacoma Venuti torna a Messina dopo quasi venticinque anni di assenza, la sua ultima mostra in città risale al 1995

Alle ore 18 di venerdì 22 febbraio, nei saloni espositivi del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si inaugura la mostra “Le Grida Silenziose” di Giacoma Venuti in arte “GIKO”. La mostra, curata da Giuseppe La Motta, nell’ambito del progetto “Opera al Centro”, verrà presentata dal critico Mosè Previti.

GIKO torna a Messina dopo quasi venticinque anni di assenza. La sua ultima mostra in città risale al 1995. In questo lungo periodo l’artista ha lavorato intensamente e da professionista, ben inserita nel circuito delle gallerie e del sistema dell’arte contemporanea italiana ed europea. La sua ricerca è principalmente pittorica, accompagnata da una felice produzione grafica e alcune recenti esplorazioni nel campo della digital art e della grafica computerizzata. La sua pittura si è sempre caratterizzata per la struttura disegnativa complessa e, soprattutto, per un inconfondibile senso del colore. In questa mostra, le Grida Silenziose feriscono lo sguardo con la potenza del dramma. Il tema dei migranti è affrontato con assoluto trasporto, piena empatia. Nel racconto del dramma dei migranti affogati nel mar Mediterraneo, la cronaca ha qualcosa di più intenso: il pesce mostro che divora i naviganti, il tema della barca, metafora della vita e della morte, l’esistenza umana tutta è colta da GIKO in tutta la sua dolorosa essenza. Il mare in tempesta, ambiente naturale in cui anche i pesci sono divoratori, è metafora dell’esistenza umana.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì, dal 22 febbraio al 7 marzo nelle fasce orarie 10:00-13:00/16:00-19:00.

“LE GRIDA SILENZIOSE” di Giacoma Venuti

Teatro Vittorio Emanuele, via Garibaldi – Messina

Dal 22 febbraio al 7 marzo 2019.

Inaugurazione, venerdì 22 febbraio 2019, ore 18:00

