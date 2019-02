Messina, una family card per i cittadini con basso reddito: sconti e agevolazioni nei negozi, la proposta dei consiglieri della Terza Circoscrizione

5 Febbraio 2019 15:06

Una family card per le famiglie a basso reddito: la Terza Circoscrizione presenta all’assessore Calafiore la proposta contenuta nella delibera del consigliere pentastellato Alessandro Geraci

Una family card per le famiglie con reddito Isee basso. È la proposta contenuta nella delibera del consigliere Alessandro Geraci e condivisa da tutta la Terza Circoscrizione. I consiglieri hanno deciso di presentarla stamattina all’assessore ai Servizi Sociali di Messina Alessandra Calafiore. La family card agevolerà le famiglie con basso reddito con sconti nei negozi, al cinema, a teatro e presso tutte le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa.

Al fianco dei consiglieri di circoscrizione si sono già schierati il Responsabile di Confartigianato Allegra, il Presidente Provinciale delle Acli di Messina Antonio Gallo e la Confcommercio. Il presidente Picciotto incontrerà i consiglieri la prossima settimana.

L’assessore ha condiviso l’iniziativa promossa dal Consiglio della Terza Circoscrizione, dal momento che nella legge di bilancio, che riguarda il triennio 2019-2021, il Governo ha previsto un milione di euro di stanziamenti l’anno per la creazione della Carta della Famiglia. E la delibera di Geraci è in linea con quanto disposto dal Governo. Dunque non resta che attendere i decreti attuativi per dare il via all’iniziativa anche a Messina. Il presidente Cucè ha inoltre chiesto che una delegazione di consiglieri della Terza Circoscrizione faccia parte del futuro tavolo tecnico per l’adozione dei relativi provvedimenti.

Durante l’incontro di oggi i consiglieri hanno chiesto all’assessore anche delucidazioni in merito alla mancata apertura dei cantieri di servizio, dal momento che le graduatorie sono state redatte nel mese di settembre. L’assessore Calafiore ha assicurato che le pratiche sono state inviate nei mesi scorsi e che al momento si è in attesa di risposte da parte della Regione.

