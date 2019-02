Spaccio a Messina, blitz a Giostra: 5 pregiudicati sorpresi a suddividere le dosi di droga. Ecco i NOMI

26 Febbraio 2019 11:16

Messina, fiumi di droga a Giostra: blitz della Guardia di Finanza in un’abitazione, in manette cinque pregiudicati

Blitz antidroga stamattina a Giostra. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato oltre 5 kg di marijuana e arrestato in flagranza di reato per traffico di stupefacenti cinque persone. I finanzieri hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione sorprendendo tre pluripregiudicati, tra cui il proprietario dell’appartamento, e due pregiudicati catanesi intenti a suddividere le dosi di droga. Si tratta di Giacomo Lo Presti, Vittorio Tamburella, Gaetano Mauro, Rosario Conti, e Wiliam Saccone. Trovata droga confezionata in 16 pacchi e anche una bilancia di precisione.

Denunciato inoltre anche i genitori di uno degli arrestati, che al momento della perquisizione erano in casa. Il giro d’affari per con la vendita della sostanza stupefacente sequestrata poteva ammontare ad oltre 60 mila euro.

