Messina, Città Metropolitana nel disastro: l’onorevole Bucalo prova a salvare Palazzo dei Leoni

5 Febbraio 2019 19:15

La deputata di Messina presenta un odg per salvare la Città Metropolitana

“Intendo dare un mio modesto ma concreto aiuto, alla Città Metropolitana di Messina, per questo motivo ho presentato un Ordine del Giorno al decreto legge sulle disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. Così la deputata di Barcellona Pozzo di Gotto Ella Bucalo, si è impegnata a risolvere la questione legata ai problemi economici dell’ex Provincia di Messina. “La perdurante difficoltà finanziaria dell’Ente sta determinando l’impossibilità di garantire le funzioni fondamentali. Così facendo la Città Metropolitana perderà non solo l’opportunità di utilizzare le risorse provenienti dal Masterplan, ma anche trasferimenti nazionali per circa 140 milioni di euro e cosa ancora più incredibile, 20 milioni di euro già finanziati ma bloccati, per realizzare opere di edilizia scolastica. Con l’OdG impegno il governo a valutare l’opportunità di attuare interventi urgenti finalizzati all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall’articolo 162 del Decreto Legislativo n. 267/2000”. Ha concluso la deputata di Fratelli d’Italia.-

