Messina, centro anziani a Villa Dante: è polemica, Cacciotto contro Fare per Cambiare e Sicilia Terra Nostra

21 Febbraio 2019

Messina, Centro Anziani Villa Dante e presunto Comitato di Gestione. La replica del consigliere Alessandro Cacciotto alle Associazioni Fare per Cambiare e Sicilia Terra Nostra

“Ritengo un uscita di pessimo gusto quella delle Associazioni “Fare per Cambiare” e “Sicilia Terra Nostra”, sia per i contenuti dei comunicati stampa e sia quanto apparso e letto sui social e sia sulle tempistiche“- a dirlo è il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, commentando il resoconto riportato in una nota dall’Associazione Fare per Cambiare, a margine del tavolo presso la Terza Circoscrizione. Il consigliere smentisce quanto riportato dall’associazione:

“Le Associazioni sono state invitate al tavolo istituzionale della Circoscrizione dal Presidente Circoscrizionale per discutere sulla questione del Centro Sociale di Villa Dante ma non certamente per “affidare” la gestione del Centro alle Associazioni sotto la sigla del “Comitato di Gestione”. Salvo che poi il Presidente, che invito eventualmente a precisare, non avesse altre intenzioni, ma non credo assolutamente. Ma chi l’ha detto alle Associazioni che il Consiglio Circoscrizionale aveva intenzione (non certamente il potere) di far gestire il Centro Anziani ad un Comitato?

La Circoscrizione si è espressa su Villa Dante sia in questa consiliatura che nella precedente chiedendo, attraverso una delibera che venga fatto un bando ad evidenza pubblica, trasparente, senza forzature, per la gestione di tutta la Villa Dante e che tutti gli spazi siano affidati ad una pluralità di soggetti.

La presa di posizione delle Associazioni è veramente grave, quasi a voler “pretendere” chissà cosa. Quale perdita di tempo è impiegare una seduta per discutere su Villa Dante? Forse le Associazioni invitate al tavolo dal Presidente Circoscrizionale si aspettavano la consegna delle chiavi del Centro Anziani? Ma quale rispetto hanno dimostrato verso chi cerca di trovare delle soluzioni limpide e trasparenti?

Capisco che la ricerca della notorietà, nell’epoca dei social e dei selfie sia ormai costume quotidiano ma le buone abitudini, soprattutto quando si è ospiti, non vanno mai dimenticate”.

