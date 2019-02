Messina, evade dai domiciliari: 33enne di Giardini Naxos in carcere

6 Febbraio 2019 18:23

Messina, 33enne di Giardini Naxos agli arresti domiciliari non rispetta le prescrizioni e finisce in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Giardini Naxos hanno arrestato C.E.M., 33enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa a suo carico dalla Corte di Appello di Catania. I militari hanno accertato che l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, non ha rispettato le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria ed il 29 gennaio scorso era stato arrestato per il reato di evasione, in quanto, a seguito di un controllo, era stato trovato fuori dall’abitazione. Al termine delle formalità di rito il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

