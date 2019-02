Buche e voragini, Messina città groviera: sul viale Giostra solo rattoppi

27 Febbraio 2019 15:35

Messina, strada da brivido sul viale Giostra: asfalto rattoppato alla meno peggio

È vero quanto dice il consigliere Gabriele Rossellini: “Noi di Messina siamo gente alla buona“, talmente troppo alla buona che tolleriamo che gli interventi per riparare le nostre strade si facciano alla meno peggio. Ma a guardare la foto postata dal consigliere sui social c’è solo da rabbrividire. La foto che alleghiamo a corredo dell’articolo è stata scattata sul Viale Giostra: è un’ immagine che racconta un inutile sperpero di denaro pubblico. La strada ridotta a groviera è stata rattoppata a macchia di leopardo, i rattoppi messi dagli operai alle prime piogge saranno già aperti. Che senso ha fare interventi del genere? E saremmo anche gente alla buona, ma l’approssimazione quando si tratta di pubblica sicurezza non dovrebbe essere tollerata.

Come non dare ragione al consigliere Rossellini: “Dopo tanti anni non sarebbe più logico asfaltare per bene una strada devastata?”.

