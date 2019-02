Messina, A18 e A20. CittadinanzAttiva: “Situazione gravissima, attentato alla sicurezza dei trasporti”

6 Febbraio 2019 19:35

Autostrade A18 e A20, CittadinanzAttiva in conferenza stampa a Messina: “Situazione gravissima, serve un commissario ministeriale”

Domenico Interdonato, di CittadinanzAttiva, oggi in conferenza stampa a Messina, dopo aver denunziato che “Il Cas agisce in aperta violazione dell’art. 14, lett. (g dello Statuto Speciale siciliano”, ha anche affermato che “non è neppure in grado, per assoluta mancanza di tecnici nel proprio organico, un solo ingegnere, di appaltare e gestire e i lavori previsti dal Masterplan. Infatti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione delle autostrade ME-PA e ME-CT, è previsto un finanziamento complessivo di € 124.520.000,00 del Masterplan patto per il Sud le cui gare di appalto dovranno essere bandite entro il 31.12.2019. Tale gravissima situazione, che potrebbe comportare la perdita dei finanziamenti, richiede l’intervento del ministero delle infrastrutture che, con gli strumenti di cui dispone accerti quanto denunziato. La pericolosità della situazione comporta l’assunzione di misure immediate come quelle suggerite da CittadinanzAttiva (temporanea trasformazione delle A18 e A20 in strade statali, con i conseguenti limiti di velocità, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza). Che la situazione sia gravissima è confermato dall’intervento urgente del Prefetto di Messina e del Comitato operativo della viabilità, a cui CittadinanzAttiva guarda con attenzione, nel chiudere il tratto di Autostrada antistante la quasi quadriennale frana di Letojanni e di pretendere lavori a norma di legge, con l’ulteriore chiusura del tratto durante il prossimo weekend. La chiusura parziale di lunedì ha evitato, molto probabilmente, il ripetersi di altri incidenti mortali“.

