Messina, buche killer e auto intrappolate sull’A18. Starvaggi: “Insulto definirla un’autostrada, la Regione intervenga”

“Qualsiasi governo regionale degno di questo nome dovrebbe vergognarsi di un’autostrada, ed è già un titolo usurpato, come la A18 Messina-Catania. Invece da palazzo D’Orleans solo silenzio. Speriamo almeno sia imbarazzato”.

Il provvedimento arriva dopo settimane di incidenti, anche mortali, e di interruzioni perenni lungo l’arteria autostradale che il segretario provinciale del Pd non esita a definire “uno scandalo indegno di un territorio che fino a prova contraria dovrebbe essere italiano ed europeo, e come tale garantire minimi standard di decenza”.

“Nel giro di dieci giorni abbiamo assistito a tre morti, una carambola tra dieci auto e un mezzo pesante, scontri in tangenziale e da ultimo, provvedimento di rara gravità, della chiusura di un tratto di autostrada. Quanto ancora ci vorrà prima che si prendano provvedimenti seri, e non palliativi come quello di oggi ?”, è la domanda retorica che il Partito democratico di Messina pone.

“Abbiamo sentito dire all’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, non più tardi di sabato scorso qui a Messina a discutere di ponte sullo Stretto, che gli interventi urgenti si scontrano con le lungaggini burocratiche. All’assessore – prosegue Starvaggi – per la sua quota parte temporale di responsabilità (parte della quale va ascritta anche al precedente governo che pure noi sostenevamo) chiediamo: cosa c’è di emergenziale nella frana di Letojanni, che sta lì da tre anni e mezzo? Cosa c’è di emergenziale in restringimenti di carreggiata ultraquinquennali, senza apparente ragione di esistere e senza che si sia mai vista l’ombra di un cantiere? Cosa c’è di emergenziale in una tratta che ha bisogno di una radicale ripavimentazione da almeno un decennio? Domande – continua – alle quali questo governo non riesce a dare risposta, nemmeno di facciata, nemmeno di circostanza. Non una sola voce, infatti, si è levata non solo per un doveroso mea culpa, ma anche soltanto per prendere posizione, mentre ogni giorno migliaia di pendolari rischiano letteralmente la vita per menefreghismo e incapacità della politica. Messina chiede soluzioni, non giustificazioni. Le pretende da anni, e le reclama adesso – conclude il segretario provinciale dei Democratici messinesi – non si indugi più con la vita delle persone”.