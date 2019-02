Messina, i lavoratori Asu incrociano le braccia. L’onorevole Bucalo: “Regione e Governo trovino un’intesa”

27 Febbraio 2019 11:46

Messina, l’onorevole di Fratelli d’Italia Bucalo: “La battaglia degli Asu è anche la mia”

“La battaglia degli Asu è anche la mia. Fin dai primi giorni a Montecitorio mi sono spesa per la stabilizzazione del personale precario, oggi siamo arrivati ad un punto di non ritorno: governo Regionale e Nazionale non possono più temporeggiare, ognuno è obbligato a fare la sua parte”. La presa di posizione dell’On. Ella Bucalo che interviene a sostegno e difesa del personale Asu. “La massiccia adesione allo sciopero regionale di queste persone, utilizzate da anni in attività e lavori socialmente utili, deve far capire che ormai la sopportazione è arrivata ad un livello massimo. Sulla situazione dei lavoratori precari in Sicilia, ho già effettuato diverse iniziative parlamentari, l’ultima in ordine di tempo è una risoluzione presentata il 09 gennaio 2019, chiedo al governo di rivedere la normativa nazionale alla luce di quella regionale. Auspico – conclude la deputata barcellonese di Fratelli d’Italia – che sia davvero la volta buona: governo regionale e nazionale si siedano allo stesso tavolo per trovare una immediata intesa. Ai lavoratori la mia vicinanza e solidarietà, ma soprattutto, nella qualità di componente della commissione lavoro, la disponibilità a fare da interlocutore con il sottosegretario al lavoro On. Claudio Durigon”.

