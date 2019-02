Messina: 53enne arrestato per evasione [DETTAGLI]

1 Febbraio 2019 17:51

Messina: i Carabinieri della Stazione di Bordonaro arrestano un pregiudicato messinese per evasione

Nella giornata di ieri, 31 gennaio 2019, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato G.S., 53enne pregiudicato messinese ritenuto responsabile del reato di evasione. L’uomo stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il Centro di Solidarietà F.A.R.O. e, nel corso della mattinata, si era volontariamente allontanato dalla comunità senza fare più rientro. I militari dell’Arma hanno avviato le sue ricerche e, grazie alla conoscenza della sue abitudini, lo hanno rintracciato in località Fondo Fucile nei pressi di un bar della zona. L’arrestato è comparso questa mattina avanti al Giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e, successivamente, è stato associato presso la casa circondariale di Messina Gazzi in esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa a suo carico a seguito dell’aggravamento del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

