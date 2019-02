Messina, arrestato sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno sorpreso sull’A18

14 Febbraio 2019 11:11

Sorvegliato speciale individuato a un posto di controllo ai caselli autostradali di Roccalumera

I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale A/20 Messina lo hanno individuato a un posto di controllo ai caselli autostradali di Roccalumera. Dagli accertamenti effettuati è subito emerso che LE MURA Carmelo, 45 anni, nato a Taormina e residente a Giardini Naxos, pregiudicato, è in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Interrogato sul perché si trovasse fuori dal suo comune di residenza, l’uomo ha tentato inutilmente di giustificarsi adducendo futili motivazioni. E’ stato pertanto arrestato in flagranza di reato per aver violato gli obblighi della misura a cui è sottoposto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà giudicato stamani con rito direttissimo.

